Eerste stemronde in Estse parlement levert geen nieuwe president op

Vlaamse in Louisiana: “Komende weken geen stroom of drinkbaar water door orkaan Ida”

8:02 Zo’n 900.000 gezinnen in de Amerikaanse staat Louisiana zitten zonder stroom door orkaan Ida. “De komende weken zal dat zo blijven, en er is ook geen drinkbaar water”, zegt de Vlaamse Julie Verlinden, die in New Orleans woont, bij HLN LIVE. Samen met haar vriend en zijn zoon is ze naar een veiliger plek. “We zouden wel terug kunnen naar onze huizen, maar erg leefbaar zal dat op korte termijn niet zijn”, klinkt het. De orkaan is afgezwakt naar categorie 1, maar heeft wel al een dode geëist.