Eerste sneeuw in Oekraïne terwijl Russen gasproductie aanvallen, WHO waarschuwt voor oorlogswinter die miljoenen mensenlevens bedreigt

In Oekraïne is de eerste sneeuw van het najaar gevallen, terwijl Rusland met nieuwe raketaanvallen de Oekraïense gasproductie probeert te ontwrichten. Volgens de gouverneur van Kiev kan het de komende periode erg koud worden, tot -10 graden. De Oekraïense regering probeert de bevolking gerust te stellen, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd voor een oorlogswinter in Oekraïne die miljoenen mensenlevens bedreigt. “Deze winter wordt het een kwestie van overleven”, zei de directeur van WHO Europa, de Belg Hans Kluge.

Rusland bestookt Oekraïne de laatste dagen met raketten. Donderdag sloegen projectielen in bij Kiev en bij raketfabrieken in Dnipro en Joesmasj, volgens premier Denis Sjmihal. Ook zouden burgerdoelen zijn geraakt in Dnipro.

KIJK. Kiev bedekt door sneeuwtapijt

In het hele land klinkt het luchtalarm vanwege de aanvallen voor de tweede keer deze week. Door de raketaanvallen hebben grote delen van Oekraïne last van stroomuitval. Rond Kiev waren explosies te horen, omdat twee raketten en twee aanvalsdrones werden neergeschoten door Oekraïens luchtafweergeschut.

Volledig scherm Sneeuw in Kiev © Getty Images

Oekraïense regering stelt bevolking gerust

Een topman van de Oekraïense regering heeft in de media beklemtoond dat de Oekraïners het land niet hoeven te ontvluchten uit vrees voor stroomuitval. Plaatsvervangend hoofd van het kantoor van de president, Kirilo Timosjenko, zei dat “we al veel verschillende scenario’s hebben doorgenomen en ik wil iedereen meteen geruststellen: het is absoluut niet nodig om het land te verlaten”.

Timosjenko weerlegt daarmee een recente uitspraak van de baas van het grootste particuliere energiebedrijf van het land, Maksim Timtsjenko van de onderneming DTEK. Hij zei in een vraaggesprek met de ‘BBC’ dat Oekraïners moeten overwegen de winter in het buitenland door te brengen.

Volledig scherm Tetiana Reznychenko ruimt sneeuw voor haar verwoeste flat in Horenka. © REUTERS

Grofweg is de winter in Oekraïne van 18 november tot 12 maart. Gemiddeld zijn de maximale temperaturen overdag dan nog geen 4 graden. Januari is het koudst. Dan wordt het over het algemeen niet warmer dan -1 graad. Afgelopen weekeinde werden er protesten in Odesa gemeld tegen de stroomuitval.

Gezondheidszorg

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat de gezondheidszorg niet meer normaal kan functioneren als de elektriciteitsvoorziening wegvalt. Volgens de WHO is de helft van het energienetwerk van het land verwoest of beschadigd. Een kwart van de bevolking zit zonder stroom.

De WHO zegt al meer dan 700 aanvallen geteld te hebben op gebouwen van de gezondheidsdiensten in Oekraïne, sinds het begin van de invasie in februari. Dat is een “manifeste schending” van het internationaal humanitair recht, aldus Kluge. De ziekenhuizen hebben problemen en hebben voor onderzoek en verzorging van patiënten of bijvoorbeeld na bevallingen elektrisch aangedreven apparatuur nodig.

“De schade aan de energie-infrastructuur hebben al een verwoestend effect op het gezondheidssysteem en de gezondheid van de bevolking”, aldus Kluge. Het gaat volgens Kluge om de grootste aanval op de gezondheidszorg op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.

De winterse kou zal bovendien het aantal aandoeningen omhoog stuwen. “Honderden ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen zijn dus niet langer volledig operationeel. We verwachten dat 2 à 3 miljoen extra mensen hun huis verlaten op zoek naar warmte en veiligheid. Ze zullen met grote gezondheidsproblemen te maken krijgen, waaronder luchtweginfecties zoals Covid-19, de griep en een ernstig risico op difterie en mazelen onder mensen die te weinig gevaccineerd werden.”

