Eerste sneeuw in Oekraïne terwijl Russen gasproductie aanvallen, mogelijk moeten 2 tot 3 miljoen mensen hun onverwarmde woning verlaten

Vlamingen in Oekraïne getuigen over bommen op elektrici­teits­net­werk: “We zullen ons niet overgeven omdat we het koud hebben”

Vandaag hebben Russische raketten weer schade toegebracht aan infrastructuur voor gas en elektriciteit in de Oekraïense steden Kiev, Odesa en Dnipro. Russisch president Vladimir Poetin wil de Oekraïners laten bibberen in het donker. Vlamingen in Oekraïne getuigen over de chaos, hun hulpmiddelen en de gevolgen voor kwetsbare mensen: “In januari en februari wordt het tot min 30. Kou is vervelend, maar je gaat er niet dood van.”

18 november