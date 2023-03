Eerste slachtoffers van zware treinramp in Griekenland krijgen gezicht, reddingswerkers zoeken volop verder in wrakstukken naar vermisten

Bij het zware treinongeval in Griekenland zijn nu al zeker 46 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer donderdag laten weten. Er zijn ook nog talrijke vermisten. Daarom blijven reddingswerkers volop zoeken in de brokstukken, meldt de Griekse staatstelevisie. In verschillende Griekse media krijgen de eerste slachtoffers al een gezicht. Onder de slachtoffers zijn helaas ook veel jonge mensen.

Bij het treinongeluk dinsdagnacht in centraal Griekenland vielen veel jonge slachtoffers, aangezien veel studenten na een verlengd weekend - maandag was een feestdag in Griekenland - met de trein terugkeerden naar de tweede stad van het land, Thessaloniki.

Tweelingzussen en nicht

Zo ook de tweelingzussen Thomi en Chrysa Plakias en hun nicht Anastasia. De drie jonge vrouwen van 20 jaar oud kwamen allemaal om bij de ramp. Hun lichamen waren zo zwaar verminkt door een brand die na de impact ontstond in hun wagon, dat hun lichamen met behulp van DNA moest geïdentificeerd worden.

Volledig scherm De eerste slachtoffers van het treinongeluk in Griekenland krijgen een gezicht. Er vielen veel jonge slachtoffers, onder wie tweelingzussen Thomi en Chrysa Plakias en hun nicht Anastasia. © Facebook

De drie jonge vrouwen studeerden in Thessaloniki en hadden het verlengde weekend thuis doorgebracht bij hun families. Het werd de laatste keer dat ze elkaar zouden zien. “Het is een drama. Twee gezinnen zijn drie kinderen verloren”, verklaarde advocaat Alexis Kougias namens de families aan ‘ANT1'. “We zullen helaas nog meer drama’s zoals dit horen in de dagen die volgen.”

Frontale botsing

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis was de oorzaak van het treinongeval een “tragische menselijke fout”. De stationschef van Larisa zou toegegeven hebben dat hij de spoorwissels verkeerd geplaatst had. De passagierstrein met zowat 350 mensen aan boord kwam op die manier op het hetzelfde spoor terecht als een goederentrein, die uit de tegenovergestelde richting kwam. De twee treinen kwamen frontaal in botsing.

Volledig scherm Reddingswerkers aan het werk bij de gecrashte treinen. © AP

Door de crash werden passagiers door de rijtuigen gesmeten. Ook ontstond er een hevige brand. Iets meer dan 70 mensen belandden in het ziekenhuis en het merendeel ligt er nog steeds. De dodentol is nu opgelopen tot 46, maar zal nog stijgen. De zoektocht naar slachtoffers in het puin gaat volop verder.

Grote discussie

In de nasleep van het ongeval is een grote discussie losgebarsten in Griekenland over de staat van het spoorwegnet, dat volgens velen in verval is. De voorzitter van de spoorvakbond OSE hekelde al de volgens hem gebrekkige veiligheid op de lijn die Athene en Thessaloniki, de twee grootste steden van het land, verbindt.

Er is ook veel discussie over of het tragische ongeval vermeden had kunnen worden. De vrachttrein en de passagierstrein reden kilometerslang op hetzelfde spoor voordat zij botsten. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. De betrokken stationschef verschijnt donderdagnamiddag al voor de rechter.

Volledig scherm Reddingswerkers aan het werk bij de gecrashte treinen. © ANP / EPA

Woede en protest

Uit protest tegen de erbarmelijke staat van het Griekse spoorwegnet zijn de spoorwegarbeiders over het hele land intussen bezig met een 24 urenstaking. Ook twee van de drie metrolijnen in de hoofdstad Athene liggen plat.

Een protest in Athene liep woensdagavond nog uit de hand. Betogers gooiden stenen naar het hoofdkantoor van het betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train. De politie zette volgens de Griekse krant ‘Kathimerini’ traangas en flitsgranaten in om de menigte uit elkaar te drijven.

KIJK. Rellen in Griekenland na dodelijk treinongeval

Minister neemt ontslag

De minister van Verkeer Kostas Karamanlis heeft gisteren zijn ontslag aangekondigd naar aanleiding van de ramp. De regering heeft de Griekse spoorwegen 3,5 jaar geleden aangetroffen “in een staat die ongehoord is in de 21ste eeuw”, aldus Kamanlis. Sindsdien hebben de autoriteiten alles in het werk gesteld om de toestand bij de spoorwegen te verbeteren.

“Helaas waren deze inspanningen onvoldoende om een dergelijk ongeval te voorkomen, dat valt ons allemaal en mij persoonlijk heel zwaar”, zei de opgestapte minister.

KIJK. Belgische Griek getuigt: “Iedereen weet dat treinen in Griekenland niet veilig zijn”

Volledig scherm Dronebeeld donderdag boven de plek van het zware treinongeval. © AFP

Volledig scherm Reddingswerkers aan het werk bij de gecrashte treinen. © REUTERS

Volledig scherm Mensen wachten aan een ziekenhuis op meer nieuws over hun geliefden. © REUTERS

Volledig scherm Herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de treinramp nabij het hoofdkwartier van de Griekse spoorwegen in Athene. © AFP

Volledig scherm Protest aan het hoofdkwartier tegen de slechte staat van het Griekse spoorwegennet. © REUTERS

Volledig scherm Het protest liep op een gegeven moment uit de hand. © AFP

Volledig scherm © AFP