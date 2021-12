Eerste slachtoffers van tragedie met springkasteel in Australië krijgen gezicht

Op het Australische eiland Tasmanië zijn de eerste twee slachtoffers van het ongeval met een springkasteel geïdentificeerd. Addison Stewart en Zane zaten in dezelfde klas. Het opblaasbare speeltoestel werd door een sterke wind plots de lucht in getild, waarna kinderen van een hoogte van zo’n tien meter op de grond terechtkwamen. In totaal kwamen vijf jongeren om, drie anderen verkeren in kritieke toestand.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend (lokale tijd) op een basisschool in Devonport, waar het einde van het Australische schooljaar werd gevierd. Het springkasteel werd door een felle windstoot in de lucht geblazen. “Meerdere kinderen zijn van een hoogte van tien meter naar beneden gevallen”, aldus de politie. Vier kinderen waren op slag dood, een vijfde kind overleed in het ziekenhuis.

Op beelden is te zien hoe de restanten van het springkasteel in een boom hangen en hulpverleners massaal aanwezig zijn bij de basisschool. Er werden meerdere reddingshelikopters ingezet. De slachtoffers werden naar verschillende ziekenhuizen vervoerd.

Voor Addison Stewart en Zane kon echter geen hulp meer baten. Een geldinzamelingsactie voor de nabestaanden van de jongen leverde in acht uur tijd al bijna 17.000 euro op.

“We willen de mama van Zane graag financieel bijstaan in deze lastige tijd”, klinkt het daar. “Voor Georgie kwamen haar drie jongens altijd op de eerste plaats. Zane was zo’n lief kereltje. Hij had het niet altijd makkelijk met zijn autisme en ADHD, maar hij bleef doorgaan. Ook Georgie gaf nooit op. Ze stond altijd aan zijde. We willen er alles aan doen om het voor haar iets makkelijker te maken.”

“Ze is altijd oude ziel geweest”

De teller voor de nabestaanden van Addison staat inmiddels al op ruim 20.000 euro. “Mijn nicht is helaas op tragische wijze omgekomen”, schreef haar tante Meghan Aherne. “Ik hoop wat geld in te zamelen voor mijn broer en schoonzus, zodat ze de begrafeniskosten kunnen betalen. Ze hebben nog een andere dochter en zoon waar ze moeten voor zorgen. Iedereen is er kapot van. Ze is altijd een lieve, oude ziel geweest.”

Ouders waren naar verluidt lange tijd niet op de hoogte of hun kind tot de slachtoffers behoorde. Alle betrokkenen krijgen slachtofferhulp aangeboden.

De Australische premier Scott Morrison sprak in een eerste reactie van een “ondenkbaar hartverscheurend” incident. “De gebeurtenissen die vandaag hebben plaatsgevonden in Devonport zijn zeer schokkend”, aldus Morrison. “Jonge kinderen op een leuke uitstap... En het wordt zo’n vreselijke tragedie. In deze tijd van het jaar breekt je hart gewoon.”

De politie laat weten dat er een onderzoek is gestart. Het is niet duidelijk hoe het speeltoestel van de grond kon komen. Volgens ABC News heeft de politie niet meegedeeld op welke manier het springkasteel was verankerd.

Het weerbericht sprak van lichte wind en zonnig weer.

Vlaamse verhuurders van springkastelen

Verhuurders van springkastelen bij ons zeggen dat ze er alles aan doen om zo’n drama’s te vermijden, door bijvoorbeeld hun springkastelen te verankeren met pinnen en zandzakken.

