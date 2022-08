Eerste schip met graan uit Oekraïne weer aangemeerd in Turkije

Het schip verliet op 1 augustus met 26.000 ton mais de Oekraïense havenstad Odessa. Na een inspectie in Istanbul was het schip op weg naar Libanon, maar de koper daar weigerde de lading omdat die meer dan vijf maanden te laat geleverd werd.

Meerdere schepen die al die tijd in Oekraïne lagen zijn inmiddels vertrokken. En woensdag is ook een tweede schip in Oekraïne aangekomen om graan op te halen. De VN verwachten dat de komende periode nog meer schepen in Oekraïne zullen aanmeren en dat het doel haalbaar is om 2 tot 5 miljoen ton aan graan per maand uit Oekraïne te exporteren.