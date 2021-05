Eerste resultaten Nederlandse Fieldlabs: “Deze zomer events mogelijk met 100 procent van het normale aantal bezoekers ”

Fieldlab Evenementen is een samenwerking tussen verschillende Nederlandse organisaties in de evenementenbranche en vier ministeries. De afgelopen maanden zijn er 24 testevenementen gehouden waarbij 60.000 bezoekers waren, onder meer een interland van het Nederlands elftal, een festival in Biddinghuizen en verschillende bijeenkomsten in theaters, poppodia en congrescentra. Ook het songfestival in Rotterdam was een Fieldlab.



Bij de experimenten moest het publiek zich vooraf en achteraf laten testen. Lang niet iedereen bleek de achteraf-test ook te doen. Tijdens de evenementen hoefde het publiek zich niet aan de 1,5 metermaatregel te houden, de bezoekers werden verdeeld over verschillende bubbels. Het onderzoek was er onder meer op gericht in kaart te brengen waar de bezoekers elkaar vooral tegenkomen en waar de risico's liggen.