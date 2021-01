Eerste Republikeinse senator vraagt ontslag Trump

Ziekenhui­zen in Londen overspoeld: burgemees­ter stelt noodproce­du­re in

8 januari De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft een noodprocedure ('major incident') in gang gezet in de hoofdstad omdat de ziekenhuizen overspoeld worden door coronapatiënten. Dat melden Britse media vrijdag. De term 'major incident' werd eerder gebruikt werd tijdens de dodelijke brand in de Grenfelltoren in 2017 en tijdens de terreuraanvallen op de Westminster Bridge en de London Bridge in datzelfde jaar.