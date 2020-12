Eerste reacties op brexit-handelsakkoord: “Het resultaat van een standvastig Europa”

Ex-premier en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel noemt het akkoord een “grote stap voorwaarts”, maar beklemtoont dat de Raad van Europa en het Europees Parlement hun fiat nog moeten geven.

Volgens premier Alexander De Croo garandeert het akkoord cruciale garanties voor het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven.

Europarlementslid Guy Verhofstadt noemt het akkoord “minder ambitieus” dan de EU had gehoopt, maar uit zijn reactie blijkt toch dat de liberaal enigszins opgelucht is.

Vlaams minister-president Jan Jambon is voorzichtig in zijn reactie. “De impact op Vlaanderen zal groot zijn”, klinkt het.

De Schotse premier Nicola Sturgeon wijst erop dat de brexit er komt ondanks verzet van Schotland. “Geen enkel akkoord zal goedmaken wat brexit van ons afneemt”, klinkt het en ze pleit opnieuw voor een onafhankelijk Schotland dat opnieuw deel kan gaan uitmaken van de Europese Unie.

Theresa May, de voorgangster van de huidige Britse eerste minister Boris Johnson, noemt het nieuws over het akkoord “erg welkom”. “Ik kijk ernaar uit om het in de loop van de volgende dagen in detail te zien", schrijft ze.

“De Europese eenheid en standvastigheid hebben resultaat geleverd”, reageert de Franse president Emmanuel Maxron. “Europa gaat vooruit en kan vooruitblikken naar een verenigde, soevereine en sterke toekomst.”

De voormalige Britse premier David Cameron, onder wiens bewind het brexitreferendum werd uitgevoerd, noemt het akkoord “positief nieuws” aan het einde van een moeilijk jaar. Hij beklemtoont het belang van een relatie met de EU als “vrienden, buren en partners”.

“De oorlog is voorbij”, reageert Nigel Farage, voorzitter van de Britse brexitpartij. “Het is niet perfect, maar het is toch vooruitgang”, zegt hij in een video waarin hij commentaar geeft op het nieuws.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt er vertrouwen in te hebben dat het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie “een goed resultaat” is. De brexitdeal is volgens haar “van historisch belang”.

“Met dit akkoord scheppen we de basis voor een nieuw hoofdstuk in onze relaties”, aldus Merkel in een kort persbericht. “Het Verenigd Koninkrijk zal ook buiten de Europese Unie een belangrijke partner voor Duitsland en de Europese Unie blijven.”

Volledig scherm Angela Merkel © REUTERS