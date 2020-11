Eerste reactie Joe Biden: “Amerika, ik ben vereerd”

Postbe­drijf VS vindt 1.700 achterge­ble­ven briefstem­bil­jet­ten in Pennsyl­vania

6 november Het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) zegt dat het nog ongeveer 1.700 achtergebleven briefstembiljetten heeft teruggevonden in sorteercentra in de cruciale swing state Pennsylvania. De stembiljetten werden bij twee controles aangetroffen en zijn al bezorgd bij de telbureaus.