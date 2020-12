Eerste politiedode in Minneapolis sinds George Floyd

Vlaming Arne viert Nieuwjaar in Australië: “Aftellen met pintjes op het strand”

14:59 Vuurwerk, grote gezelschappen, dansen in een club of een etentje op restaurant... In veel landen zal het nieuwjaarsfeest er dit jaar anders uitzien dan normaal. Maar in Australië, waar ze nu al aan het vieren zijn, lijkt corona op sommige plaatsen al een beetje verleden tijd. De Vlaming Arne Van Maele woont op dit moment in Gold Coast, Queensland en luidt het nieuwe jaar in met een pintje op het strand.