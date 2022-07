Eerste poliobesmetting in de VS sinds 2013: ongevaccineerde patiënt raakt verlamd

Er is een geval van polio vastgesteld bij een patiënt in Rockland County, een voorstad van New York. Dat meldt het ministerie van Gezondheid van deelstaat New York. De federale gezondheidsdienst CDC heeft het geval bevestigd. De laatste besmetting met polio die in de VS werd geregistreerd, was in 2013. Toen was het virus buiten de VS opgelopen. Nu gaat het waarschijnlijk om een lokale besmetting, de patiënt was niet recentelijk in het buitenland geweest.

Volgens de autoriteiten kreeg de volwassen patiënt - die niet was gevaccineerd - een maand geleden last van symptomen en is deze inmiddels verlamd geraakt. De persoon zelf is niet meer besmettelijk, maar de autoriteiten doen wel contactonderzoek om te achterhalen of andere mensen wellicht besmet zijn geraakt.

De variant van polio die bij de patiënt in New York is aangetroffen, is een variant van het virus die in een specifiek soort poliovaccins wordt gebruikt. In bepaalde landen, vooral waar polio tot op de dag van vandaag heerst, wordt een afgezwakte versie van het virus in het vaccin verwerkt. Dat kan in zeldzame gevallen echter muteren, waardoor de ontvanger polio krijgt en het virus ook verder kan verspreiden.

Precies vanwege dat risico gebruiken de meeste landen, waaronder de Verenigde Staten en België, dat soort vaccins niet meer. België stapte in 2001 over op een polioprik met een geïnactiveerde variant van het virus. Hierdoor kan het vaccin zelf geen nieuwe besmettingen veroorzaken of zich verder verspreiden. Het is in ons land verplicht om kinderen te vaccineren tegen deze ongeneselijke ziekte.

Ongeneselijke ziekte Polio dringt het zenuwstelsel binnen en kan binnen enkele uren onomkeerbare verlamming veroorzaken. Het virus kan niet worden genezen, maar infectie kan worden voorkomen door vaccinatie. Dankzij intense nationale en regionale vaccinatiecampagnes gericht op baby’s en kinderen in de afgelopen decennia is polio wereldwijd drastisch afgenomen.

Zelden hebben reizigers polio-infecties naar de VS gebracht. Het laatste geval was in 2013 volgens de federale gezondheidsfunctionarissen. Toen werd het virus vastgesteld in San Antonio, Texas, bij een 7 maanden oude jongen die net vanuit India naar de VS was verhuisd. Ook dit slachtoffer had een poliovariant die werd teruggeleid naar een vaccin waarin een afgezwakte variant van het virus wordt gebruikt.

Aan het eind van de jaren 40, voordat poliovaccins beschikbaar waren, verlamden uitbraken van het virus elk jaar ongeveer 35.000 Amerikanen. Het betrof vooral kinderen en mensen die in gebieden woonden waar de sanitaire voorzieningen slecht waren.

Inmiddels zijn ook de meeste Amerikanen zijn ingeënt tegen polio, maar niet-gevaccineerde mensen lopen mogelijk risico, zei Dr. Patricia Schnabel Ruppert, de gezondheidscommissaris van Rockland County. Gezondheidsfunctionarissen hebben daarom voor vrijdag en maandag vaccinatieposten in de buurt geopend en moedigden iedereen die nog niet is ingeënt aan om het poliovaccin te halen.

Volgens de CDC zijn er sinds 1979 geen poliogevallen binnen de VS ontstaan.

Herbekijk: