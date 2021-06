Eerste plenaire vergadering van conferentie over toekomst van Europa, zonder burgers

“Deze conferentie is een unieke ervaring”, stak Europarlementariër Guy Verhofstadt van wal in de vergaderzaal van het Europees Parlement in Straatsburg, dat op 9 mei al gastheer was voor de lanceringsceremonie van de conferentie in aanwezigheid van de Franse president Emmanuel Macron. Hij sprak toen van een “ongekende oefening” om de komende tien jaar in kaart te brengen.