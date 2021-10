Eerste paspoort aangemaakt met ‘X’ als geslacht in de Verenigde Staten, in deze landen kon dit al

Voor Amerikanen in het buitenland geldt dat zij begin volgend jaar paspoorten kunnen aanvragen waarin bij het geslacht X staat. Wereldwijd geeft slechts een beperkt aantal landen dit soort identiteitsdocumenten uit. Volgens een in Londen gevestigde belangengroep kunnen mensen in zeker elf landen X of ‘overig’ in hun paspoort laten zetten.

Enkele van deze landen zijn Portugal, Argentinië, Canada, Australië, Denemarken, Nieuw-Zeeland en IJsland. In deze landen is er voor iedereen een derde keuze op het paspoort als het gaat over geslacht. In Duitsland en Oostenrijk is deze optie er ook, maar enkel voor intersekse personen. In België was er al eerder een debat over het al dan niet toevoegen van een derde gender op de identiteitskaart, maar voorlopig is dit nog niet toegestaan.