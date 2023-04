Eerste overlijden door vogelgriep in China

Zeven massagra­ven met Wag­ner-strij­ders gevonden in Rusland

In verschillende delen van Rusland zijn nieuwe massagraven ontdekt met lichamen van het huurlingenleger van de Wagner Groep, meldt ‘BBC’. De Britse omroep zegt op de hoogte te zijn van zeven van dergelijke begraafplaatsen, met in totaal minstens 995 lichamen. Veel van hen zouden veroordeelden zijn geweest die er in ruil voor strafvermindering voor kozen in Oekraïne te vechten.