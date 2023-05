Eerste overleg op hoog niveau tussen Washington en Peking sinds neerhalen spionageballon

De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan en Wang Yi, de belangrijkste diplomaat van China, hebben woensdag en donderdag overleg gevoerd in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Dat ging over onder meer de relatie tussen hun landen, veiligheidskwesties, Taiwan en de oorlog in Oekraïne. Het overleg kwam er na een “zekere pauze in de contacten” sinds de affaire van de Chinese spionageballon die in februari boven de VS neergehaald werd.

De twee vertegenwoordigers waren het eens over het behouden van open communicatielijnen, laat het Witte Huis weten. De twee landen zouden daarnaast “substantiële en constructieve” discussies gehad hebben, klinkt het aan Amerikaanse zijde. Het Witte Huis deelt geen details over wat er precies is besproken.

Het officiële Chinese persagentschap heeft het over uitwisselingen gericht op “het wegnemen van de obstakels” in de betrekkingen tussen de VS en China en het stabiliseren van de relatie zodat een verslechtering wordt voorkomen.

Vermindering spanningen

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris meldt dat de gesprekken in totaal acht uur duurden. De ontmoeting wijst alvast op een vermindering van de spanning tussen beide supermachten, sinds de affaire van de Chinese ballon die in februari boven de VS neergehaald werd. “Dit ongelukkige incident heeft voor een zekere pauze in de contacten gezorgd”, zo gaf een hoge verantwoordelijke van het Witte Huis donderdag aan.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zag in februari af van een reis naar Beijing nadat in de VS een Chinese ballon was neergehaald. Volgens de Amerikanen werd de ballon gebruikt voor spionage. Blinkens reis was juist bedoeld om de banden met China aan te halen. De regering in Beijing was eerder woedend op de VS geworden vanwege een bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. De toppolitica was destijds voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

