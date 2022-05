Eerste orkaan van het jaar zet koers naar Mexico

Russische spionage­dol­fijn beschermt marineba­sis: waarom zowel Rusland als VS zeezoogdie­ren in hun leger hebben

De voor Rusland belangrijke marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee wordt beschermd door twee oorlogsdolfijnen. Dat zeggen Amerikaanse analisten in The Washington Post op basis van satellietbeelden van het bedrijf Maxar Technologies. Drie jaar geleden werd in Noorwegen een walvis aangetroffen met een gareel waaraan een camera bevestigd kon worden. Op de riemen stond te lezen dat het tuig uit Rusland kwam. Zeezoogdieren helpen legers om mijnen te zoeken, indringers te detecteren en wat gezonken is weer boven te brengen. Maar wat doen ze nog meer?

