Eerste omikronbesmetting in Peking drie weken voor begin Winterspelen

China Twee ziekenhui­zen in Chinese stad Xi’an moeten sluiten nadat ze patiënten noodhulp weigerden

In de Chinese stad Xi’an, die momenteel in lockdown is wegens een corona-uitbraak, zijn twee ziekenhuizen na verschillende blunders gesloten. Zo weigerde het personeel van het Gaoxin-ziekenhuis vorige week nog een vrouw die acht maanden zwanger was. Omdat de vrouw te lang moest wachten voor ze medische hulp kreeg, had ze uiteindelijk een miskraam. Bovendien zijn er berichten over een man die bezweek aan een hartaanval omdat hij niet op tijd werd geholpen.

13 januari