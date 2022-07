Eerste Oekraïense militairen beginnen aan training in Engeland

Fossiel gezicht van oudste mens gevonden in Spanje

Bij opgravingen in Sierra de Atapuerca in Spanje zijn fossielen gevonden die deel zouden uitmaken van het gezicht van de oudste mensachtige van Europa. De fossielen zijn tussen 1,2 miljoen en 1,4 miljoen jaar oud. Het in de provincie Burgos opgegraven fossiel is “het gezicht van de eerste Europeaan”, zo deelden de directeurs van de gerenommeerde Stichting Atapuerca mee.

