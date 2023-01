Eerste nominaties voor de Nobelprijs voor de Vrede bekend: Van Zelensky tot Erdogan

Gedeser­teer­de Wag­ner-commandant over wreedheden aan het front: “Huurlingen werden doodgescho­ten voor de ogen van iedereen”

Andrej Medvedev (26) is een ex-commandant van de Russische Wagner-groep die deserteerde en naar Noorwegen vluchtte. In een interview met CNN vertelt hij over de vaak wrede behandeling van de Wagner-huurlingen, die doorgaans naar het front worden gestuurd zonder al te veel richtlijnen. De wreedheden die hij zag, deden hem naar eigen zeggen ervoor kiezen om te deserteren.

