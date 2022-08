Eerste lading met Oekraïens graan aangekomen in Djibouti

Zelensky ontmoet IAEA-delegatie in Kiev in aanloop naar inspectie kerncentra­le

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dinsdag in Kiev een onderhoud gehad met de delegatie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het team reist later deze week door naar de kerncentrale van Zaporizja voor een inspectie van de centrale, die zich in een zone bevindt die door de Russische troepen gecontroleerd wordt.

19:43