Eerste klachten tegen organisatoren Astroworld-festival ingediend

Vlaming in Houston getuigt over ophef aanpak AstroWorld: “Mensen vragen hier zich vooral af of er genoeg hulpdien­sten aanwezig waren”

Op het muziekfestival AstroWorld zijn acht doden gevallen nadat er chaos uitbrak in het publiek. Daarnaast raakten honderden festivalgangers gewond. Volgens veel Amerikanen is er te laat ingegrepen, zo getuigt ook een Vlaming in Houston. Chantal Liekens: “De mensen hebben het hier vooral over de hulpdiensten. Waren er wel genoeg politieagenten en hulpdiensten aanwezig? En is er iets geleerd uit een eerder incident waarbij mensen werden vertrappeld?”

6 november