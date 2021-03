Eerste juryleden voor George Floyd-proces geselecteerd

De eerste drie juryleden werden na een gedetailleerd kruisverhoor van uren door de aanklager en de advocaten van Chauvin geselecteerd. Uiteindelijk moeten twaalf juryleden gaan vaststellen of Chauvin schuldig is aan de aanklachten. De gewezen politieman hangt maximaal 40 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. De selectie van de jury kan nog drie weken in beslag nemen. Verwacht wordt dat op 29 maart de openingspleidooien worden gehouden.

“Bitterzoet”

Een nicht van Floyd, die aanwezig was in de rechtszaal, zei dat ze "optimistisch" is over het proces. "Het is bitterzoet voor ons", aldus Shareeduh Tate, die de familie vertegenwoordigde. "Maar we zijn er opgetogen over dat het gerechtelijk proces begint."