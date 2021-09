Eerste internationale commerciële vlucht in Kaboel geland sinds machtsovername taliban

Tante na ontvoering van Eitan (6), jongetje dat kabelbaan­dra­ma overleefde: “Zijn thuis is hier in Italië”

8:35 Het Openbaar Ministerie van de Italiaanse stad Pavia heeft een onderzoek ingesteld naar de ontvoering van de 6-jarige Eitan Biran. Het Italiaans-Israëlische jongetje is de enige overlevende van de ramp met de kabelbaan bij het Lago Maggiore dit voorjaar. Dit weekend is hij door zijn opa, de vader van zijn moeder, met een privévliegtuig naar Israël gebracht. Zijn tante én voogd roept Israël op om Eitan opnieuw naar Italië over te brengen.