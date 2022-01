Eerste hulpvliegtuigen vijf dagen na vulkaanuitbarsting onderweg naar Tonga

Oekraïense president roept media op om dreiging Russische invasie niet te overroepen

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft in een videoboodschap de dreiging van een Russische inval enigszins getemperd. Zelenski haalde ook uit naar de media, die volgens hem "massahysterie" veroorzaken. "Het risico op een Russische inval dateert niet van vandaag en is ook niet toegenomen. Het enige wat is toegenomen, is de hype erover", aldus Zelenski.

1:21