Eerste homohuwelijken voltrokken in Zwitserland

Nederland­se centrale bank biedt excuses aan voor histori­sche rol bij slavernij: “Het leed van lang geleden is nog lang niet geleden”

De Nederlandsche Bank (DNB), de centrale bank van Nederland, biedt excuses aan voor haar betrokkenheid bij het slavernijverleden in de negentiende eeuw. President Klaas Knot zei dat bij de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam. Eerder dit jaar brachten historici onderzoeksresultaten naar buiten waaruit bleek dat DNB op verschillende manieren betrokken was bij slavernij.

1 juli