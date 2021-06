Eerste H10N3-vogelgriepbesmetting bij mens vastgesteld in China

waregem Vogelgriep vastge­steld bij Waregemse vogelhande­laar: ophok­plicht in straal van drie kilometer

23 april Het FAVV heeft vogelgriep vastgesteld bij een handelaar in hobbyvogels en hobbypluimvee in Waregem. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is een tijdelijke bufferzone van drie kilometer ingesteld rond de haard. In deze zone gelden bijkomende maatregelen voor zowel professionele als particuliere pluimveehouders.