Eerste gesprekken tussen CDU/CSU en mogelijke coalitiepartners in het weekend

Vlaamse op La Palma is alles kwijt: “Heb enkel mijn kat en wat papieren kunnen redden”

29 september De lavastroom op het Spaanse eiland La Palma heeft gisteravond de zee bereikt. Daar werd al dagen voor gevreesd, er kunnen zo zure dampen ontstaan. De Spaanse regering heeft La Palma uitgeroepen tot rampgebied en maakt 10,5 miljoen euro vrij. Dat is nodig, al zeker zeshonderd huizen zijn vernietigd. Ook de Vlaamse Ingrid Asseloos is alles kwijt, vertelt ze in VTM NIEUWS.