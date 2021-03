Eerste gesprekken China en regering Biden “hard en direct”

Op beelden van CNN is te zien dat het begin van de ontmoeting stroef verliep. De Chinese afvaardiging zei dat de openingsverklaring van de Amerikanen "neerbuigend" was. Blinken uitte in de verklaring zijn zorgen over Hongkong, Taiwan en de vervolging van de Oeigoeren. "De reactie van China was logisch, want onze standpunten lopen erg uiteen, maar we wisten dat we deze onderwerpen ter sprake moesten brengen", aldus de Amerikaanse minister.