Eerste geëvacueerden kunnen morgenavond al naar België vliegen

Operatie 'Red kite', de evacuatiemissie van Defensie uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel, is volop in voorbereiding. Een A400 M-vrachtvliegtuig is woensdagnacht aangekomen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, een crisisteam van Buitenlandse Zaken is sinds donderdag aanwezig in Kaboel om de voorbereidingen te treffen. Als alles goed gaat, kunnen twee C130's vanaf vrijdag vliegen op de Afghaanse hoofdstad. België heeft de Amerikanen, die de Hamid Karzai International Airport beveiligen, om vier slots gevraagd om beide toestellen twee keer over en weer te laten vliegen tussen Islamabad en Kaboel. Die slots moeten nog wel bevestigd worden. Waarschijnlijk gebeurt dat vrijdag in de loop van de dag, zegt een militaire bron.

Hoeveel mensen er de komende dagen klaar zullen staan in de luchthaven is echter onduidelijk. "De situatie blijft moeilijk, de informatie bereikt ons maar mondjesmaat", klinkt het bij een welingelichte bron. Er is bij Buitenlandse Zaken nu weet van zeker 344 mensen met de Belgische identiteit in Afghanistan. Daarbovenop komen nog eens 222 Afghanen. Die behoren tot het kerngezin - partners en kinderen - van de Belgen, of hebben (recht op) een beschermd statuut. Tot slot zijn er nog 14 mensen met de Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit die familiebanden hebben met de Belgen in Afghanistan. Alles samen gaat het om 580 mensen.

De Belgische staat is bereid om naast Belgen ook Afghanen zonder directe familieband met ons land te evacueren. Het gaat om Afghaanse medewerkers van Defensie, zoals tolken en fixers, en Afghanen die werken voor mensen- of vrouwenrechtenorganisaties. Hoeveel dat er precies zijn is niet duidelijk, maar woensdag klonk het bij Asiel en Migratie al dat er veel meer vragen zijn dan er capaciteit is om te evacueren, en de aanvragen blijven binnen komen. België heeft zich wel al geëngageerd om 42 Afghanen die ter plaatse voor de EU werkten op te vangen, een familie van 8 mensen in die categorie is al aangekomen in Madrid en kan van daaruit naar België doorreizen.

Westerse identiteitspapieren

De situatie in Kaboel zelf bemoeilijkt de zaak nog verder. Defensie heeft net als de andere westerse legers geen mandaat om buiten het terrein van de luchthaven te opereren, en dus moet wie in aanmerking komt voor evacuatie zelf op de luchthaven zien te geraken. Zeker voor mensen zonder westerse identiteitspapieren blijkt het bijzonder moeilijk om voorbij de controleposten van de taliban te geraken, al zijn er ook mensen voor wie het wel lukt, benadrukt een bron. Hoe dan ook is het advies aan de mensen ter plaatse nog altijd om zich pas naar de luchthaven te begeven eens ze bericht hebben gekregen van Buitenlandse Zaken. Hoeveel evacuatievluchten Defensie vrijdag uiteindelijk zal uitvoeren is afhankelijk van het aantal passagiers dat gecontacteerd kon worden. Defensie wil de C-130's alvast maximaal vullen, klinkt het daar. "Als we geen aanbod hebben, zullen we geen nutteloze vluchten uitvoeren." Indien er nog plaats is op de Belgische toestellen kunnen er wel onderdanen van andere Europese landen worden meegebracht, zoals er eerder ook al Belgen geëvacueerd werden door Nederland en Frankrijk.

Bedoeling is in elk geval om vrijdag op het eind van de dag de eerste geëvacueerde mensen terug te brengen naar België, vermoedelijk Melsbroek. Dat zal gebeuren met de A400 M vanuit Islamabad, die een capaciteit heeft van zeker 100 passagiers. Voor de latere terugvluchten wordt gekeken of er chartervluchten ingelegd kunnen worden. Eens aangekomen in België kunnen de Belgen en hun gezinnen naar huis, de Afghanen stromen door in de asielprocedure en worden opgevangen in het asielnetwerk, met uitzondering van de Defensie-medewerkers die in principe door het leger worden opgevangen.