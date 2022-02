Eerste extra Amerikaanse troepen geland in Duitsland naar aanleiding van spanningen rond Oekraïne

Russische nepvideo om aanval op Oekraïne te rechtvaar­di­gen? Scenario lijkt verdacht op het begin van de Tweede Wereldoor­log

Een in scene gezette aanval van ‘Oekraïense’ soldaten. Daarmee wil Moskou een Russische aanval rechtvaardigen, zo zei Pentagon-woordvoerder John Kirby donderdag. Op net dezelfde wijze ‘legitimeerde’ Adolf Hitler 83 jaar geleden de inval in Polen en de start van de Tweede Wereldoorlog. Hij kon daarvoor rekenen op een jonge en fanatieke nazi: Alfred Naujocks, ‘The Man Who Started World War II’. Dit is hoe het hem verging.

