Eerste Europese supercomputer gelanceerd in Slovenië

25 jaar geleden won IBM-supercompu­ter Deep Blue histori­sche schaakpar­tij tegen wereldkam­pi­oen Kasparov

10 februari 10 februari 1996, dat is exact 25 jaar geleden en de dag waarop IBM-supercomputer Deep Blue in Philadelphia een historisch partijtje schaak won tegen Garry Kasparov. Uiteindelijk won de toen 32-jarige wereldkampioen een week later wél de match tegen Deep Blue met 4-2. In mei 1997 pakte Deep Blue II dan revanche en klopte grootmeester Kasparov met een verschil van één spel, opnieuw in een wedstrijd over zes partijen.