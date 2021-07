Eerste Europese land dat einde maakte aan meeste coronamaatregelen, draait versoepelingen terug

Slovaken gooien met eieren naar parlement uit protest tegen coronamaat­re­ge­len, politie reageert met traangas

23 juli De politie in Slowakije heeft traangas ingezet bij een uit de hand gelopen protest tegen het plan om in eigen land coronapassen te gebruiken. Sommige aanwezigen probeerden het parlement binnen te dringen en gooiden eieren richting het gebouw. Volgens het Slovaakse persbureau TASR is één agent gewond geraakt.