Eerste Duitse evacuatievlucht uit Soedan geland in Berlijn

Net als andere landen is Duitsland begonnen met een militaire evacuatie in het land aan de Hoorn van Afrika. In totaal zijn drie toestellen van het type Airbus A400M, militaire transportvliegtuigen, van de Bundeswehr naar Soedan gevlogen. Meer dan 300 Duitsers die op de crisislijst staan, worden via de Jordaanse luchtvaartbasis Al-Asrak naar Duitsland gevlogen. Ook burgers van partnerstaten worden geholpen. De missie, waarbij in totaal meer dan 1.000 mannen en vrouwen van de Bundeswehr betrokken zijn, is al dagenlang voorbereid.