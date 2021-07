Eerste doden van ramp met klein passagiersvliegtuig in Rusland geborgen

Misdaad­jour­na­list Peter R. de Vries “vecht voor zijn leven” nadat hij werd neergescho­ten in centrum Amsterdam, YouTube verwijdert honderden heftige filmpjes

8:47 Misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) is dinsdagavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De Vries zou aan het hoofd geraakt zijn en is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zei tijdens een persconferentie dat de Vries vecht voor zijn leven. “Er is een brute, laffe misdaad gepleegd”, zei ze. Er werden intussen drie verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Dat kondigde de Amsterdamse korpschef Frank Paauw aan. In de uren nadat de Vries werd neergeschoten, heeft YouTube honderden filmpjes verwijderd waarop het slachtoffer en de plek van het misdrijf te zien zijn.