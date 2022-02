Eerste dodelijke haaienaanval in Sydney in bijna 60 jaar

Brits museum haalt ‘smakeloze’ souvenirs Van Gogh uit de verkoop na kritiek

Een kunstgalerie in Londen heeft enkele bizarre souvenirs rond een Vincent van Gogh-tentoonstelling in de ban gedaan, na kritiek dat mentale gezondheid niet serieus genomen wordt. In de afgelopen dagen kwam er steeds meer kritiek op wat ‘The Courtauld Gallery’ in de Britse hoofdstad aanbood in de museumwinkel, zowel in de fysieke shop als online.

10:56