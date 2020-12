Eerste deals sinds brexitakkoord: Britten sluiten handelsovereenkomst met Turkije en Vietnam

Guy Verhof­stadt over brexit: “Ik denk dat iedereen nu zegt: wat is het voordeel van vertrekken?”

28 december Ex-premier Guy Verhofstadt (Renew Europe), die de brexit vanuit het Europees Parlement mee overzag, is blij dat een no-deal is vermeden. Hij waarschuwt wel voor de beperkingen van het handelsakkoord. “Een ambitieuzer akkoord was met de regering van Boris Johnson onbegonnen werk.”