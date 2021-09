Eerste dag verplichte coronapas in Nederland: app meteen overbelast

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijk Horeca Nederland (KHN), meldt dat er op diverse plaatsen in het land rijen voor cafés staan. Ook zouden mensen die zich willen laten testen moeite hebben om op tijd of dicht in de buurt een coronatest te verkrijgen, stelt Beljaarts, die spreekt van ‘een dubbele vuistslag’ voor de horeca. De KHN is sowieso sceptisch over de coronapas, en wil in plaats daarvan dat de samenleving weer helemaal open gaat, zonder beperkingen.

Overbelasting en DDoS-aanvallen

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er geen sprake is van een storing. “De app werkt ook gewoon offline, dus daar ligt het probleem niet. Door mensen die voor het eerst een QR-code maken en door mensen die voor het eerst sinds weken weer de app openen is het momenteel druk- Elke 28 dagen worden uitgegeven QR code’s ververst, vanwege veiligheidsvoorschriften.” Naast de overbelasting is er vanavond sprake van DDoS-aanvallen op de server, wat extra capaciteit opslokt. Volgens de woordvoerder vinden dit soort aanvallen - waarbij mensen, doorgaans cybercriminelen, websites plat proberen te gooien door ze te overvoeren met internetverkeer - met enige regelmaat plaats en is de overheid goed in staat de aanvallen af te slaan.

Hij adviseert mensen die met de problemen met de app kampen even geduld te hebben en het later opnieuw te proberen. Wel is het verstandig om al voor vertrek de code op te halen, en niet te wachten tot je ergens in de rij staat. De woordvoerder stelt dat de problemen niet zullen aanhouden, omdat veel mensen nu weer voor vier weken voorzien zijn van een geldige code.

Ontslagen staatssecretaris

Al met al gaat de eerste dag waarop de toch al omstreden coronapas wordt ingevoerd, bepaald niet geruisloos voorbij. Eerder vandaag ontstond grote beroering om uitspraken van staatssecretaris Mona Keijzer in De Telegraaf. Ze bekritiseerde daarin openlijk de maatregel. Dat kostte haar haar baan. Premier Mark Rutte zette Keijzer een paar uur later uit het kabinet.

