Eerste cruiseschip vanuit VS uitgevaren sinds begin pandemie

Voor het eerst in vijftien maanden is weer een cruiseschip met passagiers gaan varen vanuit een Amerikaanse haven. Het cruiseschip Freedom of the Seas van maatschappij Royal Caribbean Cruises vertrok zondag vanuit de haven van Miami voor een rondvaart van enkele dagen. Daarbij wordt getest of met vaccinaties en coronamaatregelen weer veilig gevaren kan worden.