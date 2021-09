Eerste coronaproces na uitbraak in Ischgl: weduwe eist 100.000 euro van Oostenrijkse staat

Abdeslam: “We hebben Franse burgers aangeval­len, maar het was niets persoon­lijks”

15 september “We hebben Frankrijk en de Franse burgers aangevallen, maar het was niets persoonlijks.” Dat verklaarde Salah Abdeslam op het proces van de aanslagen in Parijs. “Het is niet de bedoeling om het mes in de wonde te draaien, ik wil gewoon eerlijk zijn. De aanslagen waren een antwoord op de Franse bombardementen op IS.”