Eerste coronagevallen op afgelegen Chathameilanden

De besmettingen boezemen sommige inwoners angst in. Er was volgens burgemeester Monique Croon maar weinig volk op straat vandaag in Waitangi, waar de meeste eilandbewoners leven. “Het is zeker geen goed nieuws, maar we zijn erop voorbereid”, zei Croon. Over de twee coronagevallen kon ze enkel kwijt dat een van hen buiten de eilanden had gereisd.