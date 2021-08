Eerste coronagevallen in Nieuw-Zeeland sinds 6 maanden gelinkt aan uitbraak Australië

De zeven nieuwe coronagevallen in Nieuw-Zeeland, die het land sinds dinsdag weer in een strenge nationale lockdown hebben doen belanden, houden verband met de recorduitbraak in buurland Australië. Dat blijkt uit onderzoek naar de genetische code van het virus. Dinsdag gingen in Nieuw-Zeeland alle scholen, winkels en bedrijven dicht, met uitzondering van supermarkten, apotheken en medische centra.

De Australische deelstaat New South Wales telde woensdag een recordaantal van 633 lokale besmettingen, ondanks de strikte lockdown die onder meer in de stad Sydney sinds eind juni van kracht is. Nieuw-Zeeland stelde woensdag op zijn beurt zes nieuwe gevallen vast, na dinsdag te zijn opgeschrikt door één besmetting. Die infectie was het eerste vastgestelde coronageval in het land sinds eind februari. Het gaat om de extra besmettelijke Delta-variant.

Strikte grenzen

Australië, met 25 miljoen inwoners, en Nieuw-Zeeland, met een populatie van 5 miljoen mensen, boekten lang succes in hun strijd tegen het coronavirus. Zij deden dit vooral via een uiterst streng grensbeleid. Zo houdt Australië al sinds maart vorig jaar zijn grenzen hermetisch gesloten, afgezien van een paar uitzonderingen. En alleen huiswaarts kerende Nieuw-Zeelanders mogen Nieuw-Zeeland in. Zij moeten na aankomst bovendien verplicht 14 dagen in quarantaine in een hotel.

Tot de dinsdag ingevoerde lockdown, die zeker tot zaterdag van kracht blijft, was Nieuw-Zeeland echter juist een van de weinige landen ter wereld waar nauwelijks binnenlandse coronamaatregelen golden.

Maar de huidige besmettingen vormen een risico. Want in Nieuw-Zeeland is tot op heden slechts 17 procent van de bevolking gevaccineerd. Ook in Australië is tot nu toe slechts 27 procent van de Australiërs ouder dan 16 jaar volledig gevaccineerd. Ongeveer de helft van de volwassen bevolking heeft er ten minste één prik gehad. In Nieuw-Zeeland overleden tot nu toe slechts 26 mensen aan het coronavirus, in Australië 960 mensen.

