Eerste coronadoden in Shanghai sinds start lockdown

Ondanks strenge beperkin­gen ziet Shanghai het aantal coronabe­smet­tin­gen nog steeds niet dalen

Hoewel de Chinese stad Shanghai al meerdere weken zeer strikte coronamaatregelen naleeft, is er nog altijd geen sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen. De nationale gezondheidscommissie maakte zondag bekend dat in de afgelopen 24 uur 24.820 coronabesmettingen zijn geregistreerd in de stad. Een meerderheid van de gevallen was asymptomatisch

17 april