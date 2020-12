Eerste commerciële vlucht van Boeing 737 MAX in VS sinds 2019

Het toestel van American Airlines steeg volgens website Flightradar in Miami om 10.40 uur plaatselijke tijd (16.40 uur Belgische tijd) op, enkele minuten later dan gepland, en wordt drie uur later verwacht op de luchthaven La Guardia in New York. Aan boord kunnen in totaal 172 passagiers, maar volgens bronnen bevinden zich een honderdtal passagiers in het vliegtuig. Vervolgens staat een - volgeboekte - terugvlucht op het programma. Ook woensdag en donderdag vliegt het toestel heen en weer tussen Miami en New York.