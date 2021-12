Eerste CO2-neutraal hotel doet zijn deuren open in Londen

Officieel oudejaars­feest in hartje Londen afgeblazen

Het officiële oudejaarsfeest op Trafalgar Square in hartje Londen is afgeblazen wegens corona. Burgemeester Sadiq Khan riep de inwoners op thuis te blijven en te kijken naar een live-uitzending over de hoogtepunten van het bijna afgelopen jaar in de stad.

20 december