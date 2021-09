Eerste CDU-politici dringen Laschet naar uitgang als partijvoorzitter na pandoering bij verkiezingen

Ellen Dermuth, parlementslid voor CDU in de deelstaat Rijnland-Palts, begrijpt niet waarom Laschet zich niet gewonnen wil geven als kanselierskandidaat. "Een regering onder leiding van de Union is het beste voor het land", zei Laschet maandag op een persconferentie. Dermuth, chefstratege voor Nobert Röttgen toen die zich eind vorig jaar opwierp als concurrent voor Laschet voor het CDU-voorzitterschap, heeft het over een "bedenkelijke" persconferentie.

Duidelijk signaal

Volgens de jongerenafdeling van de Duitse christendemocraten in de deelstaat Saksen hebben de kiezers een duidelijk signaal uitgestuurd: ze willen een regering zonder de Union. "Als democraten moeten we dit aanvaarden en moeten we de tijd in de oppositie gebruiken om ons inhoudelijk te herbronnen", aldus Marcus Mündlein, voorzitter van de Junge Union in Saksen. "Men zou kunnen denken dat Armin Laschet het intussen had begrepen. (...) Maar enkele uren slaap hebben duidelijk niet geholpen: Armin Laschet leeft klaarblijkelijk in een andere, heel eigen realiteit.”