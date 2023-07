Eerste bus met gestrande Belgen onderweg naar huis vanuit Noord-Italië

KIJK. Er vielen hagelbollen zo groot als tennisballen

Later vandaag zal een tweede bus volgen. De repatriëring verloopt in fases omdat nog niet iedereen op hetzelfde moment naar huis moet of wil. De twee bussen zullen in totaal 110 VAB-klanten naar huis brengen.

Het noodweer vond voornamelijk plaats in de regio rond het Gardameer, een populaire vakantiebestemming. Hagelbollen zo groot als tennisballen berokkenden grote schade aan auto’s van zowel lokale bewoners als toeristen. Door de enorme vraag naar herstellingen is het repareren van de wagens ter plekke geen optie. Er werden ook al enkele kleinschalige initiatieven op poten gezet. Zo vertrekt een garagist uit Rumbeke vrijdagmiddag naar het Gardameer met nieuwe autoruiten om gestrande Belgen uit de nood te helpen. Ook Johan Goossens uit Herk-de-Stad reed al twee keer daarheen met honderden autoruiten.

De initiatieven zijn “mooi”, maar ze zijn “slechts een druppel op een hete plaat gezien de omvang van de problemen”, aldus de bijstandsorganisatie. “Sommige wagens zijn daarenboven zo hard beschadigd dat ze door de verzekering total loss zullen verklaard worden en dus niet meer in aanmerking komen om gerepareerd te worden.”

234 mensen schakelden de hulp in van VAB. De bijstandsorganisatie zorgde er in eerste instantie voor dat mensen die geen accommodatie meer hadden omdat hun reis in principe afgelopen was, ergens konden overnachten. Daarna werd er naar oplossingen gezocht voor wie niet meer met de eigen wagen naar huis kon rijden. Voor een groot aantal mensen was een busrit de beste oplossing om terug in België te raken.

Mogelijk nog derde bus

Twee VAB-bussen vertrokken donderdag vanuit ons land richting Noord-Italië. Vandaag halen ze de eerste reizigers op en keren ze terug naar België. Ze zullen tussen vrijdagnacht en zaterdagochtend aankomen. De mensen worden met taxi’s naar huis gebracht of opgehaald door familie of vrienden. “Mogelijk moet er nog een derde bus ingezet worden als de vluchten vol blijven zitten of de schaarse huurwagens nog steeds geen valabel alternatief zijn”, klinkt het nog.

De beschadigde auto’s zullen dinsdag lokaal getakeld worden naar een centraal depot aan het Gardameer. Daar zullen de voorruiten afgeplakt worden. “De auto’s worden achter gesloten deuren geparkeerd zodat ze niet kunnen gevandaliseerd worden.” Volgende week zullen de eerste auto’s weer aankomen in België.