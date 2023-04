Eerste buitenlanders geëvacueerd uit Soedan

In Jeddah, aan de westkust van Saoedi-Arabië, is een eerste schip aangekomen met vijftig mensen die geëvacueerd zijn uit Soedan. Het gaat volgens de Saoedische televisiezender Al-Ekhbariyah om voornamelijk Saoedi's maar ook om enkele "inwoners van bevriende landen".

De groep werd eerst naar Port Soedan gevoerd, een havenstad in het oosten van Soedan op ongeveer 850 kilometer rijden van de hoofdstad Khartoem. Daarna staken ze per schip de Rode Zee over, een reis van zo'n 300 kilometer.

Op beelden van Al-Ekhbariyah is te zien dat ook vrouwen en kinderen aan boord zijn. Er zouden nog vier andere schepen onderweg zijn naar Jeddah, met in totaal nog eens 108 mensen met elf verschillende nationaliteiten.

Eerder werd bekend dat Soedan de evacuaties van burgers en diplomaten uit een aantal landen wil faciliteren. Er was onder meer sprake van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China. Al lieten de VS weten dat ze het op dit moment nog te gevaarlijk vinden om inwoners per vliegtuig in Soedan op te halen.

KIJK. Belgische man zit vast in Soedan en ziet geen uitweg

Ook voor de Belgische FOD Buitenlandse Zaken zijn de veiligheidsvoorwaarden voorlopig niet gegarandeerd om de Belgen ter plaatse die een wens daartoe hebben geformuleerd, te evacueren. Dat is vernomen van woordvoerder Wouter Poels. In Soedan bevinden zich 42 Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin), aldus Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen van Defensie paraat staan in Jordanië, voor het geval dat de omstandigheden verbeteren en een evacuatie mogelijk wordt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met 134 Nederlanders die in het land verblijven.

Het Soedanese leger voert al een week strijd met de Rapid Support Forces (RSF), een paramilitaire groep. De partijen spraken meerdere keren af om tijdelijk de wapens neer te leggen, maar die overeenkomsten werden nooit echt gerespecteerd.

KIJK. Dit moet je weten over het conflict in Soedan