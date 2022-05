Eerste bevestigde geval van apenpokken in VS, tiental verdachte gevallen in Canada

Na eerdere gevallen in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal, is het apenpokkenvirus nu ook in de VS opgedoken. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC woensdag meegedeeld. In het buurland Canada worden ook een tiental verdachte gevallen onderzocht.

In de VS is het virus vastgesteld bij een inwoner van de staat Massachusetts, in het noordoosten van het land. Het gaat om een persoon die onlangs naar Canada was gereisd. De gezondheidsdiensten van de Canadese metropool Montréal melden intussen dat ze "ten minste" dertien verdachte gevallen onderzoeken. De resultaten worden binnen enkele dagen verwacht.

Woensdag had Portugal al twintig mogelijke besmettingen nabij de hoofdstad Lissabon gemeld, waarvan vijf gevallen al zeker bevestigd zijn. In buurland Spanje gaat het om acht verdachte gevallen die momenteel worden onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk is sinds woensdag sprake van negen bevestigde gevallen.

Bij apenpokken heeft de patiënt griepsymptomen en kenmerkende huiduitslag, vooral in het gezicht maar ook op andere delen van het lichaam. Over het algemeen verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus via de lucht. Maar een groot deel van de nieuwe infecties lijkt te hebben plaatsgevonden via seksueel contact. In de meeste gevallen ging het om seks tussen mannen.