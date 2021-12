Eerste bevestigde dodelijk slachtoffer door omikronvariant in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is minstens één iemand overleden na een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus. Dat heeft eerste minister Boris Johnson maandag meegedeeld aan Britse media.

Johnson meldde het nieuws tijdens een bezoek aan een vaccinatiecentrum in het westen van Londen. “Omikron leidt helaas tot ziekenhuisopnames", zei hij. “En helaas is minstens één bevestigde omikronpatiënt overleden.”



“Ik denk dus dat we het idee aan de kant moeten schuiven dat dit een ietwat mildere versie van het virus is”, vervolgde de premier. “We moeten erkennen dat het virus zich snel verspreidt onder de bevolking. Het beste wat we kunnen doen, is om allemaal een boosterprik te gaan halen.”

Opmars

De omikronvariant is bezig aan een opmars in het Verenigd Koninkrijk. Er is sprake van een verdubbeling van het aantal gevallen om de twee tot drie dagen. De regering verwacht dat de nieuwe variant, die twee weken geleden voor het eerst gedetecteerd werd, over enkele dagen de dominante zal zijn.



Volgens Johnson wordt omikron nu al dominant in Londen. “Hier in de hoofdstad is de variant goed voor ongeveer veertig procent van de gevallen. Tegen morgen zal dit de meerderheid van de gevallen zijn”, zei hij aan de openbare omroep BBC.

Volledig scherm Premier Boris Johnson maandag in Londen op bezoek in een vaccinatiecentrum. © AFP

Volgens cijfers van zondag zijn er inmiddels 3.137 bevestigde gevallen van omikron in heel het Verenigd Koninkrijk, maar het werkelijke aantal wordt veel hoger ingeschat. Gisteren waren er in totaal 48.854 nieuwe besmettingen met het coronavirus, wat het geheel voor de recentste zeven dagen op 360.480 brengt.

“Vloedgolf”

Expert Susan Hopkins - topvrouw van de UK Health Security Agency - liet weten dat ze verwacht dat het aantal patiënten met omikron in de ziekenhuizen zal toenemen. “Zelfs al is omikron maar half zo erg als delta, dan nog mogen we een erg hoog aantal hospitalisaties en potentiële overlijdens verwachten.”

Premier Johnson waarschuwde gisterenavond dat er een “vloedgolf” van de omikronvariant op komst is. Alle volwassenen in Engeland zullen vanaf volgende week uitgenodigd worden voor een boosterprik. Tegen het einde van het jaar zullen alle 18-plussers zo’n boosterdosis kunnen krijgen, een maand sneller dan tot nu toe was gepland.

Volledig scherm Mensen in de rij aan een vaccinatiecentrum in Londen. © AP

Nieuwe maatregelen

Vorige week kondigde de Britse regering ook nieuwe maatregelen aan. Zo is er een aanbeveling om aan thuiswerk te doen, zou het mondmasker opnieuw op meer plaatsen gedragen moeten worden en zou je een coronapas nodig hebben om binnen te mogen op bepaalde locaties. Het parlement spreekt zich daar morgen formeel over uit.

